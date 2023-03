Sul Fluminense tem alerta de tempestades para os próximos dias - Diário do Vale

Matéria publicada em 8 de março de 2023, 08:15 horas

Chuvas que castigam Barra Mansa são consideradas ‘muito fortes’ e causam estragos; prefeito vai decretar estado de emergência

Barra Mansa – As chuvas que atingiram Barra Mansa nos últimos dias chegaram a níveis considerados como preopantes pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). De acordo com órgão, chuvas acima de 50 milímetros e rajadas de vento acima de 50 km/h – como as que têm castigado a cidade desde janeiro – são consideradas muito fortes. E não vão parar. Pelo menos é o que afirmou o Inmet nesta terça-feira (7). De acordo com o órgão, há alertas de tempestades para a região Sudeste nos próximos dias.

Segundo a meteorologista Andrea Ramos, a população deve estar atenta. Chuvas fortes como as que têm caído sobre Barra Mansa causam transtornos como risco de corte de energia, queda de árvores, alagamentos, desmoronamento de encostas e desabamento de residências. O alerta é principalmente para as pessoas que residem em área de risco.

“A população que mora nessas áreas pode passar por situações de alagamento e transbordamento de rios. Então, é recomendado desligar os aparelhos elétricos e o quadro geral de energia”, orientou , acrescentando que em caso de temporais é importante não buscar abrigo debaixo de árvores, pois há risco de queda e também de descargas elétricas. “Estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda é fator de risco”, frisou.

O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, está preparamdo um decreto de emergêcia para ser publicado nos próximos dias. Drable também conseguiu um aumento no efetivo do Corpo de Bombeiros de Barra Mansa e da Defesa Civil para ajudar a minimizar os impactos das chuvas.