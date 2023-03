Sul Fluminense teve mais de 10 mil mulheres vítimas de violência - Diário do Vale

Matéria publicada em 10 de março de 2023, 07:41 horas

Para comandante do 28º BPM, mulheres podem ajudar a virar o jogo ao denunciar agressores

Sul Fluminense – Os dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) nesta quarta-feira (8) são preocupantes. A 17ª Edição do Dossiê Mulher, publicado pelo Governo do Estado, mostra que 10.331 mulheres sofreram algum tipo de violência (sexual, física, moral, psicológica e patrimonial) nas cidades cobertas pelo 5º Comando de Policiamento de Área (CPA). Isso sem contar as que não denunciaram seus agressores à Polícia.

A situação é de alerta. Mas, de acordo com o comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar, coronel Ronaldo Martins, a PM é uma das forças de segurança que têm se empenhado em fazer esses números diminuírem. “A Polícia Militar vem se adaptando, ao longo do tempo, para atender aos crimes de violência contra a mulher”, disse em entrevista ao DIÁRIO DO VALE. A Patrulha Maria da Penha, mantida pelo 28° BPM, é prova de que a prevenção pode dar bons resultados. Mas isso não impede que agentes do policiamento ostensivo atendam a esses chamados.

“No dia-a-dia da guarnição, os policiais se deparam com esses crimes. E têm que ter a preocupação de particularizar cada caso atendido”, disse o comandante, explicando que, a seu ver, é de suma importância que eles tenham percepção aguçada para tratar de situações assim. “Vai muito mais da percepção do agente que está atendendo à ocorrência do que do protocolo de atuação”, acrescentou o policial.

Ele também destacou que a orientação dada aos policiais é de que não obriguem as vítimas a irem à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam). E explicou o porquê. “A vítima é convidada a ir com a guarnição à Deam, mesmo negando que tenha sido agredida. Não podemos obrigar. Caso não queira fazer o registro de ocorrência, comunicamos à Patrulha Maria da Penha, que fará uma visita de cortesia, para um bate-papo”, disse.

Ainda segundo Coronel Martins, a missão do 28º BPM tem sido minimizar a ocorrência deste tipo de crime e potencializar as denúncias. “Não é fácil. O mais difícil é atuar junto às mulheres que não denunciam. Este é o nosso desafio: fazer com que tenham confiança para denunciar seus agressores”, finalizou.

NÚMERO DE VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER EM 2021

Dados do 17° Dossiê Mulher – Instituto de Segurança Pública

Paraty – 334

Angra dos Reis – 1.488

Mangaratiba – 716

Barra do Piraí – 665

Paty do Alferes – 277

Valença – 701

Rio das Flores – 106

Vassouras – 332

Mendes – 238

Piraí – 274

Resende – 960

Porto Real – 227

Itatiaia – 361

Quatis – 98

Volta Redonda – 2.042

Barra Mansa – 1.084

Rio Claro – 130

Pinheiral – 248