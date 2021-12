Supera RJ libera R$ 7 mi para MEIs e empresários de VR vencerem crise causada pela pandemia

Matéria publicada em 30 de dezembro de 2021, 17:46 horas

Volta Redonda – O programa Supera RJ, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, atingiu a marca de R$ 6.917.076,73 em créditos destinados a micro e pequenos empresários de Volta Redonda. Ao todo, 344 operações foram aprovadas, dividas em: 196 MEIs (microempreendedores individuais) e 148 empresas. A iniciativa tem como objetivo apoiar empreendedores a enfrentar a crise econômica causada pela pandemia de Covid-19.

Em Volta Redonda, os empréstimos podem ser solicitados através do Banco da Cidadania – órgão ligado à Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária) – que mantém convênio com a AgeRio (Agência Estadual de Fomento), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e responsável por avaliar e conceder os benefícios.

Por meio do banco, os interessados na linha de crédito podem ter informações sobre os aportes financeiros oferecidos e acompanhar a situação do empréstimo solicitado. Durante todo o processo, há oferta de suporte técnico e capacitação, através de oficinas gratuitas para o microempreendedor, em parceria com o Sebrae.

O assessor técnico do Banco da Cidadania, Marcos Vinício Lopes, destacou que o aporte financeiro ajuda empreendedores a se recuperarem, preservando empregos e auxiliando no aquecimento da economia do município.

– A parceria com a AgeRio e o Governo do Estado tem sido um sucesso. Desde o lançamento do programa, em junho, alcançamos números expressivos de captação de recursos pelos empreendedores de Volta Redonda. São quase R$ 7 milhões que entraram como fomento a essas pessoas e já estão em circulação no nosso município – celebrou Marcos.

O empresário Shelon Fortini foi um dos que aderiram ao empréstimo. Ele, que é dono de lojas de uma rede de chocolates em Volta Redonda, explicou que já havia tentado ingressar em outros programas que oferecem linhas de créditos, mas não obteve sucesso.

– Confesso que, no início, pensei que não fosse dar certo, mas desde o primeiro momento fui muito bem atendido pela equipe do Banco da Cidadania. Lá, eles me explicaram e auxiliaram na formulação da proposta enviada à AgeRio. Depois que enviei toda a documentação, em três dias o dinheiro estava na conta. Fiquei surpreso e feliz – disse Shelon.

Novas parcerias

O gestor do Banco da Cidadania, Fernando Martins, enfatizou o empenho de toda a equipe.

– O prefeito Neto vem nos dando total apoio nos programas de incentivos aos microempreendedores e vamos continuar buscando novas parcerias para oferecer acesso aos programas de linhas especiais de crédito, retomando a finalidade do Banco da Cidadania – afirmou Fernando Martins.

O prefeito Antonio Francisco Neto comemorou o convênio com o governo estadual.

– Estamos muito felizes em poder proporcionar esta ajuda aos moradores de Volta Redonda, auxiliando quem empreende em nossa cidade. Agradeço ao governador Cláudio Castro, que tem ajudado, e muito, o nosso município. Os números mostram que, juntos, temos conseguido superar a crise causada pela pandemia – disse Neto.

Supera RJ

O programa oferece linhas de crédito com juro zero de até R$ 5 mil para MEIs e profissionais autônomos e informais e de até R$ 50 mil para Micro e Pequenas Empresas, concedidos pela AgeRio. As condições de empréstimo são atrativas, juro zero e carência mínima de seis meses.

Foto: Arquivo