Supera RJ pode ser prorrogado até o final de 2023 - Diário do Vale

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2022, 10:44 horas

Rio – O programa Supera RJ, criado pela Lei 9.191/21 para conceder um auxílio emergencial para as famílias impactadas pela pandemia de covid-19, pode ser estendido até 31 de dezembro de 2023. É o que prevê o Projeto de Lei 6.451/22, da deputada Renata Souza (PSol), que será votado, em primeira discussão, pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) nesta quarta-feira (21/12). O texto recebeu uma emenda que ainda pode alterá-lo.Segundo a medida, o valor do benefício continuará o mesmo: renda de até R$300 para a população fluminense em situação de vulnerabilidade social e uma linha de crédito de até R$50 mil para microempreendedores e autônomos. O valor pago pelo governo é de R$200,00, tendo adicional de R$50,00 para cada filho menor de idade, com número limitado de dois filhos. Em agosto deste ano, a Alerj aprovou uma alteração na lei para garantir, além do auxílio, um valor para compra do botijão de gás de cozinha – com direito a uma recarga extra.