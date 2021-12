Supera RJ: Volta Redonda chega a quase R$ 5 milhões em linhas de crédito

Matéria publicada em 7 de dezembro de 2021, 09:32 horas

Parceria entre prefeitura e AgeRio vem beneficiando empreendedores na retomada do crescimento e nos preparativos para as vendas de fim de ano

Volta Redonda – O programa Supera RJ, que tem como objetivo o fomento de crédito para autônomos, microempreendedores e empresas de pequeno e de médio portes, já registrou 292 operações aprovadas em Volta Redonda, com um total de R$ 4.997.943,73 em empréstimos. Os dados atualizados foram divulgados pela AgeRio (Agência Estadual de Fomento), órgão parceiro da prefeitura, através de convênio firmado com a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), que presta assistência aos interessados pela linha de crédito.

Em Volta Redonda, o Banco da Cidadania (órgão ligado à Smac) é o responsável pelo acompanhamento e divulgação dessas linhas de crédito. O banco continua atendendo os interessados a se habilitarem às linhas de crédito do Supera RJ. Durante todo o processo do pedido, há a oferta de suporte técnico, além de capacitação com oficinas gratuitas para o microempreendedor, em parceria com o Sebrae.

De acordo com o gestor do banco, Fernando Martins, esses recursos financeiros estão ajudando os empreendedores nesse momento de retomada do crescimento e nos preparativos para as vendas de fim de ano.

“Esse sucesso se deve em especial ao prefeito Neto, que concentrou esforços para convidar diversos setores para divulgação e incentivo aos empreendedores. Com isso, tivemos o apoio de diversas entidades empresariais do município, assim como da Câmara Municipal, que têm sido parceiros na divulgação e incentivo para que esses recursos possam vir para nossa cidade”, afirmou Fernando Martins.

Das 292 operações, 188 são referentes a MEIs (Microempreendedores Individuais) e autônomos, e 104 foram empresas concluídas, algumas já em fase final de elaboração de contrato. Do montante de mais de R$ 4,9 milhões já somados nas linhas de crédito, já foram creditados nas contas dos clientes cerca de R$ 3,7 milhões.

“Agradeço toda a atenção do governador Cláudio Castro, que tem ajudado o município nos diversos setores, da Alerj e dos nossos parceiros da AgeRio, através de seu presidente André Vila e de seu superintendente de Operações, Bruno Braga, que se colocaram à disposição de nossa cidade na celebração dessa parceria”, ressaltou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Supera RJ



O programa Supera RJ é uma iniciativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da AgeRio, para enfrentamento e combate à crise econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia do coronavírus.

O programa oferece duas modalidades de incentivo: linha de crédito com juro zero de até R$ 5 mil para MEIs e profissionais autônomos e informais; e outra linha de até R$ 50 mil para Micro e Pequenas Empresas, a ser concedido pela AgeRio.

“O Banco da Cidadania tem buscado essas alternativas para ajudar os micros, pequenos e médios empresários, para que possam investir em seus negócios e gerar renda e emprego em nosso município”, afirmou o assessor técnico do banco, Marcos Vinício Lopes.

Secom/PMVR.