Matéria publicada em 12 de julho de 2021, 13:29 horas

Linhas de financiamento da AgeRio ajudaram a recuperar e ampliar negócios de cerca de 1,6 mil empreendedores em todo o estado

Rio – O programa SuperaRJ alcançou, nesta segunda-feira (12/07), a marca de mais de R$ 21 milhões em créditos concedidos a cerca de 1,6 mil micro e pequenos empresários. A AgeRio (Agência Estadual de Fomento) liberou os financiamentos para microempreendedores individuais, autônomos e profissionais informais; e para micro e pequenas empresas. No total, o Governo do Estado vai conceder R$ 300 milhões por meio do SuperaRJ nos próximos meses.

– São pequenos empresários que vão manter os seus negócios e ampliar os investimentos. Estamos ajudando, principalmente, aos informais, autônomos e microempreendedores que passaram muita dificuldade na pandemia. É um importante marco alcançado em pouco mais de um mês do lançamento do programa. É mais um exemplo de como o empreendedor precisa do apoio do governo no momento da retomada após a crise. Estamos ajudando a movimentar a economia, recuperar negócios e fomentar novos empreendimentos – ressaltou o governador Cláudio Castro.

Entre os principais segmentos já beneficiados pelo SuperaRJ estão: comércio varejista de artigos do vestuário, lanchonetes, restaurantes, manicure/pedicure, cabeleireiro(a), costureiro(a), materiais de construção em geral. Em todo o Estado do Rio de Janeiro, as 10 cidades fluminenses que mais tiveram contratos aprovados foram Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São Gonçalo, Belford Roxo, Niterói, Nova Friburgo, São João de Meriti, Petrópolis e Cabo Frio.

– O governo tem um olhar especial para os micro e pequenos empreendedores afetados pela pandemia. Estamos trabalhando na recuperação da economia fluminense por meio do fomento aos pequenos negócios. O melhor programa social é o emprego e a geração de renda. Com o financiamento, os empreendedores vão conseguir manter os seus negócios – explicou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Vinicius Farah.

Até R$ 50 mil em financiamentos



Os financiamentos atendem a micro e pequenas empresas; cooperativas e associações de pequenos produtores; microempreendedor individual; agricultores familiares; profissionais autônomos, inclusive agentes e produtores culturais; empreendimentos da economia popular solidária; e costureiras, cabeleireiros, manicures, esteticistas, maquiadores, artistas plásticos, sapateiros, cozinheiros, massagistas, empreendedores sociais, empreendedores que atuam em comunidades e negócios de impacto social. Microempreendedores Individuais, autônomos e profissionais informais podem solicitar até R$ 5 mil em recursos e micro e pequenas empresas até R$ 50 mil no site www.agerio.com.br.

– São financiamentos atrativos, a juro zero e carência mínima de seis meses. Em uma semana do lançamento da linha de crédito, alcançamos todos os recursos destinados ao programa. Isso mostra a necessidade que os empreendedores tinham para se manter após a crise – afirmou o presidente da AgeRio, André Vila Verde.