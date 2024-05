Supercopa Rio de Voleibol terá início nesta quinta (30), em Resende

Resende – Terá início, nesta quinta-feira (30), a Supercopa Rio de Voleibol 2024. A segunda edição do evento acontecerá em Resende. A competição contará com 55 equipes na disputa pelo título e terá como palcos os ginásios dos Colégios Salesiano, Santa Ângela, SESI e Dom Bosco. Cerca de 800 atletas competirão até o próximo domingo (2).

O evento será realizado com o apoio da Prefeitura de Resende, da Cooperativa Pró Esportes e a Associação de Hotéis de Resende. Os jogos acontecerão das 8h às 20h. As categorias são Mirim, Infantil e Infanto masculino e feminino. De acordo com a organizadora do evento, Blena Marinho, a competição proporcionará experiências inesquecíveis aos competidores e espectadores.

“A SUPERCOPA RIO é mais do que um simples torneio de voleibol; é uma celebração da paixão pelo esporte, da competição saudável e do espírito de comunidade”, afirmou.

Mais informações sobre a SUPERCOPA RIO 2024 estão disponíveis no site oficial do evento ou através das redes sociais (@supercopario).