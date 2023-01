‘Supere – UTI Neonatal’ é inaugurada no Hospital da Unimed - Diário do Vale

Matéria publicada em 20 de janeiro de 2023, 16:10 horas

Resende – O Hospital da Unimed em Resende ganhou na manhã desta sexta-feira (20), a UTI Neonatal e Pediátrica da empresa Supere – que presta assistência a recém-nascidos e crianças em situações de risco. A inauguração aconteceu às 10h e contou com a presença do prefeito Diogo Balieiro, que prestigiou a conquista. Esta será a primeira vez que a unidade de saúde conta com este tipo de atendimento.

Ao todo, são 13 leitos ofertados, sendo nove Neonatais e quatro Pediátricos. A Supere irá operar com todos os convênios atendidos no Hospital Unimed Resende, além de pacientes via contratos com municípios.

– Temos a certeza de que a parceria com a Supere agrega valor, aumenta a complexidade dos nossos serviços e, sem dúvida nenhuma, traz mais segurança para os nossos clientes. Nossa parceria chega em um momento muito importante para o nosso hospital, pois nossa UTI Adulto acaba de receber da EPIMED a certificação de UTI de Alta Performance – destacou o superintendente do Hospital Unimed Resende, Mauro Chinellato.

A UTI Neonatal será comandado pelos diretores: médico Carlos Alberto Bhering, enfermeira Bárbara Poubel de Castro, médica Christianne Terra de Oliveira Azevedo e médica Fátima Cristina Guimarães Marques Mattos.

O médico pediatra Carlos Alberto Bhering explicou que a Supere terá em seus quadros profissionais experientes e dedicados, para oferecer os melhores resultados e vivências.

– Apesar de ser uma empresa nova, o grupo é formado por profissionais que atuam juntos há vários anos, oriundos de outras parcerias. O nosso diferencial é prestar uma assistência baseada nos cuidados centrados na família e coloca a criança no foco do cuidado. Oferecemos uma assistência que busque a efetividade nos resultados, sem deixar de priorizar o bem estar pleno dos nossos pacientes.

De acordo com a médica pediatra Christianne Terra de Oliveira Azevedo, que também é sócia na Supere, o tratamento diferenciado oferecido pela unidade a toda família fará diferença.

– Prestamos uma assistência de qualidade, humanizada, respeitando as melhores evidências científicas. O nosso intuito sempre será o de contemplar todas as necessidades de nossos pacientes, incluindo seus cuidadores, envolvidos no acompanhamento da criança internada. Oferecemos livre acesso aos pais, respeitando todas as normas que possam contribuir para uma boa evolução do paciente internado. Em nossa unidade, temos horário de visitas de avós e irmãos, sempre com acompanhamento feito por profissional de psicologia. Desenvolvemos ações em datas comemorativas, como Natal, Dia das Crianças, Dia dos Pais e das Mães, objetivando amenizar os impactos negativos da internação na vida da criança e sua família.

Atendimento humanizado

A também médica pediatra Fátima Cristina Guimarães Marques Mattos lembrou a importância de estender o atendimento humanizado e acolher às mães, através de uma rede de ações e serviços.

– Oferecemos aos nossos pacientes, uma equipe multidisciplinar, de profissionais qualificados, formados em centros de excelência. Incentivamos o aleitamento materno, com orientação direta de nossa fonoaudióloga, buscando obter um alto índice de crianças em amamentação exclusiva por ocasião da alta hospitalar. Humanização para nós é importante, por isso valorizamos as práticas o método canguru e aderimos a alguns projetos que visam a qualidade da assistência, como o Projeto Coala, controlando a oxigenação alvo ativamente, e o Projeto Polvo do Amor.