Superintendência de Cultura de Itatiaia retoma atividades da Fanfarra Municipal

Matéria publicada em 20 de junho de 2022, 15:31 horas

Itatiaia- Às quartas e sextas, na Casa da Cultura, estudantes de diversas unidades escolares do município vão poder participar de ensaios para a formação de uma Fanfarra Municipal. Segundo a Superintendência de Cultura de Itatiaia, a retomada das atividades do grupo musical atende uma reivindicação da comunidade.

O Superintendente de Cultura, Thiago Góes, informa que a volta da Fanfarra Municipal, mais do que trabalhar a musicalidade, quer investir na integração das comunidades de Itatiaia. “Decidimos, ao contrário do que ocorria anteriormente quando cada escola tinha a sua Fanfarra, montar uma que reunisse alunos de vários estabelecimentos de ensino. Entendemos que assim a interação entre jovens de bairros diferentes é maior. E a música pode ser um meio para essa integração acontecer”, afirma.

Segundo Thiago, os interessados em participar da Fanfarra Municipal podem procurar a Casa da Cultura. O Superintendente lembra que embora os ensaios já estejam acontecendo, a montagem do grupo ainda não foi finalizada.

“Os ensaios são em diversos horários, nas quartas e sextas-feiras, pois são instrumentos diferentes. A ideia é que, as sextas, ocorram os ensaios com todo o grupo. O objetivo é montar a Fanfarra com o maior número possível de representantes das escolas de Itatiaia”, conclui.