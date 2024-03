Superliga Feminina de Vôlei: Fla e Flu conhecem seus adversários nos playoffs

Rio –

A fase de classificação da Superliga Feminina de Vôlei, chegou terminou na última sexta-feira (22) e foram definidos os oito primeiros colocados que disputarão os playoffs da competição, em séries de melhor de três jogos.

As duas equipes que representam o voleibol do Rio de Janeiro, no campeonato Sesc Flamengo e Fluminense seguem na disputa.

Flamengo enfrentará paulistas do Barueri

O Sesc Flamengo, comandado pelo experiente treinador Bernardinho Rezende, fez uma ótima campanha e terminou a primeira fase na liderança isolada da Superliga.

Nos playoffs as rubro-negras enfrentarão o Barueri, oitavo colocado na primeira fase.

Quem passar enfrentará Praia Clube ou SESI Bauru, que também duelam por uma vaga.

Fluminense terá pela frente o Minas

O Fluminense da central Lara, que terminou a fase de classificação na sexta posição, terá pela frente o Minas, terceiro colocado.

O vencedor do confronto terá pela frente Osasco ou Pinheiros, que duelar no clássico paulista.

A Confederação Brasileira de Vôlei divulgará em breve as datas e horários dos jogos.