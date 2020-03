Supermercados criam horário exclusivo para atender idosos na região Sul Fluminense

Matéria publicada em 19 de março de 2020, 10:13 horas

Sul Fluminense – Redes de supermercados criaram um horário especial exclusivo para atender a população idosa da região Sul Fluminense durante o período de combate ao coronavírus (Covid-19). As pessoas com mais de 60 anos estão autorizadas a fazer compras, de 7h às 8h. A intenção é reduzir o contato e preservar a saúde da terceira idade, grupo que corre mais risco de contrair a Covid-19, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde).

Na região Sul Fluminense, os supermercados estão localizados em Barra Mansa, Valença, Pinheiral, Resende. Em Volta Redonda, os mercados estão nos bairros Aterrado, Retiro e Vila Santa Cecília.

Manual

A ASSERJ (Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro) publicou nas suas redes sociais instruções sobre como proceder durante as compras nos estabelecimentos.

Uma das instruções explica que, é recomendável uma certa distância de uma pessoa para outra durante as filas nos açougues, laticínios e padaria.

A associação também orienta que familiares evitem levar crianças aos supermercados e que apenas um membro da família é o suficiente para realizar as compras nos estabelecimentos.

O presidente da ASSERJ, Fábio Queiroz, publicou um vídeo assegurando que todos os mercados estão sendo abastecidos.

– O abastecimento da sociedade, da população, continua normalizado. Estamos dentro das lojas e dos estabelecimentos todos os dias. Vejo que o movimento, o fluxo de clientes, está um pouco acima do normal. O setor está preparado para isso – declarou o presidente, acrescentando que os itens mais procurados nos supermercados dos estados são: produtos limpeza, bebidas, congelados.