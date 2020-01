Supermercados de todo estado não podem mais oferecer sacolas plásticas grátis

Matéria publicada em 15 de janeiro de 2020, 09:59 horas

Nova etapa da lei das sacolas entrou em vigor nesta quarta-feira (15); lojas serão obrigadas a cobrar por embalagens

Sul Fluminense – Todos os supermercados do estado do Rio de Janeiro não são mais obrigados a oferecer sacolas plásticas de graça para seus clientes, a partir desta quarta-feira (15). Os supermercados da região Sul Fluminense e os consumidores devem se adequar com a nova realidade.

Esta é mais uma etapa da Lei Estadual nº 8.006/18, publicada em 25 de junho do ano passado que restringe a oferta de sacolas plásticas em supermercados do estado.

A Associação de Supermercados do Rio de Janeiro (ASSERJ) alega que a meta é reduzir pela metade a distribuição de sacolas por ano, que estima-se cerca de quatro bilhões de bolsas, ou seja, 233 sacolinhas por habitante.

Primeira etapa

A primeira etapa da nova regra entrou em vigor em junho de 2019 quando os supermercados substituíram bolsas plásticas convencionais, produzidas com 100% de petróleo por modelos feitos com 51% de material renovável.

O DIÁRIO DO VALE acompanhou a mudança de perto em supermercados do bairro Aterrado, em Volta Redonda, onde sacolas biodegradáveis eram vendidas por R$ 0,05, sendo que duas delas eram distribuídas gratuitamente para cada cliente.

Entre outras ofertas, eram bolsas biodegradáveis, que são mais resistentes e podem armazenar diversos produtos, no valor entre R$ 2,99 e R$ 9,99.

Lei

A lei foi criada para proibir que os estabelecimentos comerciais com mais de 10 funcionários distribuíssem sacos ou sacolas descartáveis compostas por polietilenos, polipropilenos e similares, a medida visava proteger o meio ambiente.