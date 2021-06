Suposto gerente do tráfico de Itatiaia é transferido para presídio

Matéria publicada em 12 de junho de 2021, 07:58 horas

Itatiaia – Um homem suspeito pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo foi transferido neste sábado, 12, da Delegacia de Itatiaia para o sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro. Com ele, policiais civis apreenderam 700 pinos de cocaína, 11 invólucros plásticos contendo maconha, um revólver calibre 38, uma pistola .40 e munições, além de R$ 1.339. As armas tinham a numeração raspada.

Os agentes chegaram ao suspeito após denúncia de que drogas e armas eram mantidas em um imóvel na localidade de Marrocos, em Itatiaia. De acordo com os policiais, o homem confessou ser gerente do tráfico no bairro Jardim Manchete e que adquiria o material entorpecente na Cidade Alegria para distribuir aos chamados vapores, que revendem aos consumidores. O suspeito foi encaminhado para o sistema prisional, onde está à disposição da Justiça.