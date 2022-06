Supostos traficantes alvos de operação em Volta Redonda foram denunciados pelo MPRJ

Matéria publicada em 30 de junho de 2022, 07:59 horas

Volta Redonda – O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Volta Redonda, denunciou nove pessoas por associação para o tráfico de drogas, tortura de adolescente, roubo e corrupção de menores. Foram requeridas, também, a prisão preventiva dos denunciados e a busca e apreensão de materiais ilícitos em suas residências.

De acordo com a denúncia, os criminosos se uniram para praticar crimes na região do Conjunto Habitacional “Minha Casa, Minha Vida”, conhecido como “Predinhos”, no bairro Três Poços, em Volta Redonda. Ainda segundo o MPRJ, os alvos estariam envolvidos na tortura de um adolescente de 15 anos de idade, ocorrida no dia 03 de maio deste ano, em uma espécie de “Tribunal do Tráfico”. Depois de mais de oito horas de tortura, o jovem ainda foi amarrado em uma árvore e ameaçado com um facão.

A 1ª Vara Criminal de Volta Redonda recebeu a Denúncia e deferiu os pedidos ministeriais, decretando a prisão dos denunciados.

Na manhã de quarta-feira (29/06), policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda) deflagraram uma operação na localidade e prendeu sete pessoas. Cinco por mandados de prisão expedidos pelo juízo e duas em flagrante. Foram apreendidas arma de fogo, munições de variados calibres, drogas e rádios comunicadores.

A ação foi coordenada pelo delegado titular Luiz Jorge Rodrigues, que o menor foi acusado por criminosos da localidade, de dar soco na barriga uma mulher que estava grávida de um traficante e fazer, com isso, que ela aborta-se.

O “Tribunal do Tráfico”, além de torturar o adolescente, decidiu expulsar integrantes de sua família do condomínio, em Três Poços, onde moravam.

Segundo o delegado, o rapaz foi agredido injustamente, porque a gravidez foi inventada, apenas com pretexto para o menor ser torturado.