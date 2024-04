Suspeita de atuar como ‘gerente do tráfico’ é presa com drogas no Vista Alegre

Barra Mansa – Uma mulher de 26 anos foi presa nesta segunda-feira (22) na Rua São José , no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa. Ela é suspeita de atuar como “gerente do tráfico de drogas” no bairro e já havia sido presa no mês de fevereiro deste ano.

Os agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar foram até o endereço após receberem informações de uma casa alugada que estaria sendo utilizada pela suspeita para guardar drogas. Os policiais fizeram contato com a mulher, que teria relatado estar atuando como gerente do tráfico no local e levado os PMs até o material.

Foram apreendidos 791 pinos de cocaína, 11 frascos de lança-perfume e uma balança de precisão em uma mochila dentro do quarto da casa.

A suspeita e o material foram levados à 90ª DP, onde a mulher permaneceu presa pelo crime de tráfico de drogas.