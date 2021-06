Matéria publicada em 4 de junho de 2021, 10:05 horas

Segundo agentes do 10º BPM, mulher de 41 anos, confessou à PM que induziu o filho, de 6 anos e sobrinho, de 8, a furtarem todo material

Mendes – Uma mulher de 41 anos, foi presa pela Polícia Militar na tarde de quinta-feira, dia 03, suspeita de furtar aparelhos eletrônicos e dinheiro dentro de um imóvel localizado na Avenida Santa Cruz, no bairro Humberto Antunes, em Mendes. O caso foi descoberto após o dono de todo material entrar com contato com PMs do 10º Batalhão, para informar sobre o ocorrido; posteriormente registrado na 97ª DP. Ao todo, foram levados um aparelho celular, uma TV de 14″, dois aparelhos de som, sendo um deles, um micro system, e a quantia de R$300,00.

Segundo a PM, após ser localizada, a suspeita confirmou a posse dos eletrônicos, e informou não saber o paradeiro do dinheiro citado na denúncia. Além disso, os agentes relataram que a suspeita afirmou ter induzido seu filho, de 6 anos e sobrinho, de 8, a furtarem todo material, enquanto ‘tomava conta’ para não ser descoberta.

Após o flagrante, a suspeita foi encaminhada para delegacia de Mendes, para medidas cabíveis. Durante a ocorrência, foi feito contato com o Conselho Tutelar, que ficou responsável pelo acolhimento das crianças. A suspeita foi autuada no Art 155 (Furto), e Art. 244,B do ECA da Lei 8069/90 (Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos), e permanece presa.

De acordo com a Polícia Militar, todo material eletrônico foi devolvido ao proprietário. Não há informações sobre a ligação entre suspeita e vítima.