Suspeita de tráfico de drogas é presa em Barra Mansa

Matéria publicada em 1 de Maio de 2020, 10:28 horas

Barra Mansa – Agentes da Polícia Militar prenderam uma mulher, de 19 anos, na noite de quinta-feia (30), suspeita de tráfico de drogas, em Barra Mansa. Os PMs se deslocaram para a Rua Eduardo Junqueira, no bairro Estamparia, quando observaram a suspeita nas proximidades da linha férrea. No local, ela entregava alguma mercadoria suspeita para terceiros e fugiu com a presença dos policiais.

Após a perseguição, foram encontradas as drogas com a suspeita, que recebeu voz de prisão. Ao todo foram apreendidos cinco pinos de cocaína e 30 sacolés de maconha, que foram levadas para a 90ªDP (Barra Mansa) assim como a mulher.