Suspeita de tráfico é presa com mais de 100 pinos de cocaína em Angra dos Reis

Matéria publicada em 14 de agosto de 2020, 08:55 horas

Flagrante aconteceu na quinta-feira, dia 13, após denúncia anônima

Angra dos Reis – Uma mulher, que não teve a idade divulgada, foi presa por policiais militares do 33º BPM na quinta-feira (13) no bairro Manguinhos, em Angra dos Reis, por suspeita de tráfico de drogas. Além da prisão, 106 pinos de cocaína foram apreendidos.

Os agentes faziam patrulhamento na localidade, a fim de verificar denúncias de tráfico de drogas encaminhadas pelo Disque Denúncia (0300 253 1177) quando receberam informações sobre a presença da suspeita na Praça da Porteira. De acordo com a denúncia, ela estaria vendendo drogas. Ao chegarem ao local, identificaram a suspeita e durante abordagem, a mesma teria confessado estar vendendo material entorpecente. Com ela foram apreendidos: cinco pinos de cocaína e, durante buscas no entorno da praça, os policiais ainda encontraram mais duas sacolas contendo em uma, 75 pinos de R$10 e na outra, 26 pinos de R$ 20. Após o flagrante, a mulher foi presa e encaminhada à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Vale reforçar que a população de Angra dos Reis pode continuar auxiliando o trabalho da polícia, denunciando atividades criminosas ao Disque Denúncia, pelo telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.