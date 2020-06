Suspeitas de furto são detidas em Resende

Matéria publicada em 25 de junho de 2020, 11:19 horas

Ao todo, cinco lojas foram furtadas na tarde de quarta-feira (24); duas suspeitas foram presas, uma jovem foi apreendida

Resende – Duas mulheres e uma jovem foram detidas por policiais do 37º Batalhão na tarde de quarta-feira (24), em Resende, por suspeita de furto. O flagrante aconteceu na Avenida Coronel Mendes, no bairro Manejo.

De acordo com a ocorrência, a PM foi solicitada por uma das vítimas, que informou aos agentes que três mulheres estariam praticando diversos furtos no comércio local. Após localizar as suspeitas, a PM fez uma abordagem e durante revista, foi verificado que as suspeitas portavam sacolas com vários objetos, entre eles, os da vítima.

Ainda de acordo com a PM, no momento da abordagem, dois comerciantes apareceram no local com filmagens onde apareciam as suspeitas subtraindo produtos das lojas. As suspeitas foram encaminhadas para a 89ª DP (Resende). Duas suspeitas (maiores de idade) foram autuadas no Art 155; 218 do Código Penal, permanecendo presas. A terceira suspeita (menor) foi autuada no Art. 155, permanecendo apreendida.

Segundo a PM, os produtos foram identificados pelas etiquetas de preço das lojas.