Suspeito baleado em confronto com a PM em Pinheiral morre no hospital

Matéria publicada em 4 de fevereiro de 2020, 09:59 horas

Pinheiral – Otávio de Souza Barcelos, de 26 anos, morreu nesta segunda-feira, dia 3, após ter sido baleado em um confronto com policiais militares do 28º Batalhão, em Pinheiral. A troca de tiros ocorreu depois que policiais militares foram averiguar denúncias de que um grupo de pessoas vindo da baixada fluminense estava se escondendo na Justino Ribeiro, no bairro Chalé.

Ao chegarem no endereço indicado, os PMs foram atacados a tiros e revidaram. Cinco suspeitos foram detidos, sendo que um deles gravemente ferido foi levado para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

Com os suspeitos, os policiais encontraram uma pistola .40 com numeração suprimidas e 17 munições intactas; uma pistola .380 também com numeração suprimidas e 11 munições intactas; 23 trouxinhas de maconha; um rádio transmissor portátil; um carregador de rádio portátil; cinco aparelhos celulares e papéis com anotações do tráfico.