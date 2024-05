Suspeito de agredir a própria mãe é detido em Resende

A vítima foi atingida com um soco no rosto e procurou a delegacia antes de ser encaminhada ao hospital para receber atendimento médico.

Segundo apurado pela reportagem, agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar foram até o endereço na Rua Álvaro Osório de Almeida, após receberem informações sobre um caso de violência doméstica. No local, os policiais foram recebidos pelo suspeito, que afirmou ter tido um desentendimento com a mãe.