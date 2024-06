Suspeito de agredir companheira com martelo é preso em Volta Redonda

Coordenada pelo delegado titular Vinícius Coutinho e pelo delegado assistente, José Carlos Neto, a operação envolveu trabalho de inteligência para localizar o suspeito, que tinha um mandado de prisão preventiva em aberto expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) em 5 de junho de 2024.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi detido sob acusação e agredir sua companheira e suas enteadas com um martelo, em novembro de 2018. As agressões configuram lesão corporal decorrente de violência doméstica