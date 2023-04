Suspeito de ameaçar filha de 4 anos e ex-mulher de morte é preso em Barra do Piraí

Matéria publicada em 27 de abril de 2023, 19:30 horas

Barra do Piraí – Um homem de 26 anos foi preso em flagrante na noite de quarta-feira (26), em Barra do Piraí, por ameaçar matar a filha de 4 anos e a ex-mulher, mãe da menina, de 25. Segundo a Polícia Civil, o homem invadiu a casa da antiga companheira, no bairro Santo Antônio, pela manhã e começou a xingar e fazer ameaças por não aceitar o fim do relacionamento deles de sete anos. Durante a discussão, ele pegou o celular da criança e fugiu.

A mulher, que já possuía medida protetiva contra o detido, compareceu à delegacia e registrou o fato. Imediatamente, policiais fizeram buscas pelo suspeito e o encontraram no bairro Matadouro.

O homem já tinha antecedentes por violações da Lei Maria da Penha, e foi pego por posse de entorpecentes e usa remédio controlado, segundo o delegado titular da delegacia de Barra do Piraí, Antônio Furtado.

O homem vai responder por ameaça, injúria e perseguição. A pena pode chegar a três anos de prisão.