Suspeito de ameaçar mulher com faca é conduzido à 93ª DP

Volta Redonda – Guardas municipais conduziram nesta segunda-feira (18) à Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), no Aterrado, um homem de 41 anos suspeito de ameaçar a companheira, de 62, com uma faca. Os agentes estavam em patrulhamento quando foram abordados pela mulher na Rodovia Lúcio Meira (BR-393), na altura de um posto de combustíveis no bairro Dom Bosco.

A mulher contou que ela e o companheiro estão em situação de rua e que o homem a teria ameaçado com uma faca. Apesar de não querer representar criminalmente contra o suspeito, a mulher disse que desejava obter medidas protetivas contra ele. Diante da situação, os guardas apreenderam a faca que supostamente havia sido utilizada na ameaça à mulher e conduziram o casal até a Deam, onde o caso foi registrado. O homem foi liberado em seguida. “A nossa orientação aos agentes é que eles estejam sempre atentos, como foi nesse caso. É sempre importante que a vítima procure as forças de segurança. Parabenizo aos agentes pela agilidade e presteza no atendimento, que graças à atuação deles foi evitada uma tragédia. Somente através dos números conseguimos promover um planejamento de segurança adequado”, frisou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.