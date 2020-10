Suspeito de ameaçar mulher e duas filhas com foice é preso em Piraí

Matéria publicada em 5 de outubro de 2020, 12:58 horas

Piraí – A Polícia Militar prendeu um homem, de 55 anos, no fim da noite de domingo (04), em Piraí, após ameaçar a mulher, de 48 anos, e duas filhas, de 20 e 22 anos, com uma foice. O flagrante ocorreu na Rua Britador, no distrito de Arrozal.

Os agentes foram ao local para verificar uma ocorrência de violência doméstica, e quando chegaram, foram informados pelas vítimas sobre as ameaças do suspeito com a foice. Ele foi preso e levado para a 94ªDP (Piraí).