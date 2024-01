Suspeito de ameaçar sobrinha é preso com pistola em Barra do Piraí 

Barra do Piraí – Um homem, de 55 anos, suspeito de ameaçar a sobrinha, foi preso na noite desta quarta-feira (10) com uma pistola em Barra do Piraí. Com ele também foram apreendidos três carregadores, dez munições de ponta oca, duas cartelas com 10 munições, uma faca tática, um facão com bainha, uma machadinha e um par de algemas.

Policiais militares estavam em patrulhamento no bairro Lago Azul, quando encontraram o homem com uma bolsa, contendo o material apreendido. Segundo a vítima, o homem era um vigilante afastado do serviço por motivos psiquiátricos e que por isso não poderia portar a arma, apesar de ela estar registrada. Ele foi encaminhado para a 88ª DP, para registro da ocorrência.