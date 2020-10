Suspeito de assaltar posto de combustível em Barra Mansa é preso em Resende

Matéria publicada em 20 de outubro de 2020, 16:19 horas

Sul Fluminense – Policiais do 37º Batalhão da PM prenderam nesta terça-feira, dia 20, no bairro Itapuca, em Resende, um homem suspeito de roubo. Os agentes informaram que ele assaltou, no mesmo dia, em um posto de combustível, na Vila Principal, em Barra Mansa.

O suspeito estava em um Voyage, roubado, que ele usou para praticar o assalto ao posto. Os PMs apreenderam um revólver e seis munições intactas.

Segundo a PM, o Voyage pertence a um motorista de aplicativo, que foi rendido pelo suspeito, que se passou por passageiro ao solicitar uma corrida da rodoviária de Volta Redonda para Barra Mansa.

Ele foi levado para a 89ª DP e, em seguida, para a 90ª DP (Barra Mansa).