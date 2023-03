Suspeito de assaltar taxista é preso com documentos de homem assassinado em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 17 de março de 2023, 15:14 horas

Veículo roubado foi encontrado em Volta Redonda

Barra Mansa/Volta Redonda – Um homem de 36 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (17) por suspeita de ter assaltado dois taxistas, um nesta sexta e outro quinta-feira (16). Ele foi encontrado na Avenida Joaquim Leite, no Centro, em Barra Mansa. Com ele também estavam os documentos da vítima de um homicídio que ocorreu quarta-feira (15), além dos documentos, celular e máquina de cartão do taxista.

Segundo os agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar, os policiais estavam de patrulha no Centro quando reconheceram o homem ao compararem com as fotos que possuíam. A vítima do primeiro assalto estava por perto e ajudou os agentes a reconhecerem o suspeito. Ele foi levado para a 90ª DP, onde também foi reconhecido pelo taxista que foi assaltado nesta sexta. O suspeito permaneceu detido na delegacia.

O veículo roubado

O táxi roubado pelo suspeito foi encontrado, nesta sexta-feira (17), por agentes da Operação Segurança Presente na Rua 16, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. O veículo estava abandonado e foi localizado após os policiais receberem informações de que o veículo estaria em Volta Redonda.

O táxi foi levado até a 90ª DP, em Barra Mansa, onde o suspeito de roubar o veículo estava sendo apresentado.