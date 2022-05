Suspeito de assalto é detido em Valença

Matéria publicada em 28 de maio de 2022, 12:57 horas

Valença – Um jovem, de 20 anos foi detido neste sábado (28), suspeito de assalto em Valença. Ele, junto com outro comparsa que não foi localizado, roubaram R$ 300 após render um homem e imprensá-lo num muro, na Rua Teófilo dos Santos, no bairro Aparecida, para roubar R$ 300 dele.

Policiais capturaram o jovem e encontraram com ele apenas R$ 156. O restante do dinheiro foi levado pelo comparsa que conseguiu fugir. O suspeito foi levado para a Delegacia de Valença, onde a parte do dinheiro recuperado foi entregue a vítima.