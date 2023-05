Suspeito de assassinar PM de Angra é preso no Rio

Matéria publicada em 2 de maio de 2023, 20:09 horas

Renato Tostes Carvalho, de 44 anos, foi assassinado no dia 24 de janeiro de 2023, na Rodovia Rio-Santos

Rio – Um homem de 31 anos foi preso, nesta terça-feira (2), em Guaratiba, no Rio de Janeiro. Ele tinha um mandado de prisão em aberto pelo homicídio do sargento Renato Tostes Carvalho, de 44 anos, morto a tiros de fuzil na Rodovia Rio-Santos, em Paraty, no dia 24 de janeiro de 2023.

Segundo a Polícia Militar, após receberem informações por meio do Disque Denúncia, os policiais foram até o local e conseguiram localizar o suspeito. Ele não resistiu a prisão e confirmou aos policiais que é morador do bairro Ilha das Cobras, em Paraty. Uma mulher que estava junto do suspeito também foi detida.

Os dois foram levados para a 35ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

O crime

O sargento Tostes Carvalho foi morto a tiros de fuzil na Rodovia Rio-Santos, em Paraty. O crime aconteceu no quilômetro 544, na altura da Praia de São Gonçalinho. Segundo a PM, o agente passava de moto a caminho do trabalho quando foi emparelhado por um carro prata. Os atiradores efetuaram os disparos e fugiram em seguida.

O sargento foi socorrido por uma equipe de resgate da CCR Rio/SP, que administra a rodovia, e levado às pressas para o Hospital Municipal Hugo Miranda. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu.