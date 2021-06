Suspeito de atirar em morador de rua é preso com arma no Centro de Volta Redonda

Matéria publicada em 9 de junho de 2021, 18:51 horas

Volta Redonda – Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda), coordenados pelo delegado titular da unidade policial, Edézio Ramos, prenderam nesta quarta-feira, dia 9, um homem de 60 anos, suspeito de atirar em um morador de rua. O crime foi praticado no dia 31 de maio deste ano, próximo ao Centro Pop (órgão da prefeitura que acolhe pessoas em situação de rua), na Rua Paulo Marçal, no bairro Aterrado.

O suspeito, também morador de rua, foi preso próximo a um mercado popular, na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Volta Redonda.

Edézio explicou que o homem estava com o mesmo revólver que usou para atirar na vítima, de 37 anos, que foi atingida por três tiros e continua internada no Hospital São João Batista.

Na ocasião da tentativa de homicídio, o policial apurou que a vítima e o suspeito começaram a briga dentro do Centro Pop, por causa de comida. Ao ser baleado do lado de fora do local, onde eles ficavam abrigados, o morador de rua, mesmo ferido, chegou a correr e cair próximo ao Hospital Nelson Gonçalves (antigo Cais do Aterrado).

O suspeito preso possui 8 anotações criminais, sendo uma delas uma condenação de 16 anos de prisão, pelo crime de homicídio, no ano de 1999 no município de Petrópolis.

Outro preso

Em outra investida da Polícia Civil, um homem de 34 também foi preso nesta quarta-feira, dia 9, suspeito de envolvimento em um homicídio. Ele foi localizado pelos agentes, em uma empresa, às margens da Rodovia Lúcio Meira, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda.

Contra o suspeito, havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal de Barra do Piraí.

Denúncias sobre atos criminosos podem ser feitas por meio dos telefones: 2253-1177 / 0300-253-1177 ou WhatsApp (21) 9680201650 e (24) 99924-2496.