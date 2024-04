Suspeito de atuar como ‘gerente do tráfico’ é preso em Paraty

Paraty – Um homem de 29 anos foi preso, na manhã desta sexta-feira (5), na Avenida Aloísio de Castro, no bairro Condado, em Paraty. Ele é suspeito de atuar como o gerente do tráfico de drogas no bairro.

Segundo apurado pela reportagem, o homem seria do Complexo do Alemão e estaria ligado a uma facção criminosa que atua na região. Ele possui passagens pela polícia por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

O suspeito foi preso após agentes da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar de Paraty (CIPM), que estavam de patrulha no local, receberem informações passadas por meio do Disque Denúncia. Com ele foi apreendido uma réplica de pistola Glock, 208 pinos de cocaína, 12 frascos de lança-perfume, um rádio transmissor e R$ 22,00.

Os PMs levaram o suspeito à 167ª DP, onde ele permaneceu preso à disposição de Justiça.