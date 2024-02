Suspeito de atuar como informante do tráfico é preso em Resende

Resende – Um homem de 30 anos foi detido, no final da tarde desta segunda-feira (26), pela Polícia Rodoviária Federal por suspeita de atuar como um informante do tráfico de drogas. Abordagem aconteceu no Km 304 da Rodovia Presidente Dutra, na entrada do bairro Parque Minas Gerais, em Resende.

Segundo a PRF, o suspeito foi visto tentando esconder algo atrás de um poste ao perceber a aproximação da viatura. Os agentes realizaram a abordagem e apreenderam uma réplica de pistola e um rádio transmissor com o suspeito. Ainda de acordo a PRF, ele teria dito aos policiais que atuava como um informante para o Comando Vermelho, principal facção criminosa que atua naquela região.

O suspeito foi levado junto do material apreendido à 89ª DP, onde ficou preso por colaborar, como informante, com uma organização criminosa.