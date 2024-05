Suspeito de chefiar o tráfico no Vale Verde morre em confronto com a PM

Volta Redonda – Um suspeito de liderar o tráfico no Morro do Quiabo, no bairro Vale Verde, em Volta Redonda, morreu na tarde deste sábado (25), durante um confronto com agentes do 28° Batalhão de Polícia Militar de Volta Redonda.

A operação foi realizada por agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do Serviço Reservado de Inteligência (P2), que foram receberam a informação de que integrantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) iriam atacar a facção rival, Comando Vermelho (CV). Ao entrarem no bairro, os agentes foram recebidos a tiros.

Segundo apurado pela reportagem, o suspeito teria sido responsável por mais de 30 homicídios em Volta Redonda.

Durante a operação, os policiais apreenderam uma pistola; granadas; carregador de pistola; entorpecentes e um carro clonado.

Os agentes também prenderam outros três suspeitos envolvidos com o tráfico de drogas, que foram encaminhados à 93ª DP, em Volta Redonda.