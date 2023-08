Suspeito de chefiar tráfico de drogas em Porto Real é preso

Porto Real – Um homem de 25 anos, um dos suspeitos de chefiar o tráfico de drogas em Porto Real, foi preso, nesta terça-feira (15), no bairro Éttore. Segundo os agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar, o suspeito estaria se escondendo em uma casa no local.

Com o auxílio da Polícia Civil, os policiais realizaram um cerco na residência e informaram ao suspeito sobre o mandado por tráfico de drogas, associação com o tráfico e posse irregular de arma de fogo, expedido pela Comarca de Porto Real contra ele. O homem foi preso e levado para a 100ª DP, onde a ocorrência foi registrada.