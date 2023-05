Suspeito de contrabando é detido pela PRF na Dutra, em Piraí

Matéria publicada em 26 de maio de 2023, 09:43 horas

Mercadoria apreendida foi avaliada em aproximadamente R$125 mil

Piraí – Durante operação de fiscalização de combate ao crime, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Piraí, nesta quinta-feira (25), agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) detiveram um homem, de 30 anos, passageiro em um ônibus da linha São Paulo – Rio, por transportar 22 aparelhos celulares da marca Iphone sem nota fiscal.

De acordo com a PRF, os aparelhos celulares estavam enrolados em um plástico preto, dentro de uma mochila, em baixo do assento do passageiro. Questionado, o suspeito teria dito que recebeu os celulares, vindos do Paraguai, de uma mulher em São Paulo, e iria revendê-los no Rio.

O valor estimado da mercadoria apreendida foi de R$125 mil. O material apreendido e o suspeito foram conduzidos até a Polícia Federal, em Volta Redonda.