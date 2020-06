Suspeito de duplo homicídio é preso com arma e drogas no Açude, em Volta Redonda

Matéria publicada em 12 de junho de 2020, 08:23 horas

Volta Redonda – Um jovem, de 25 anos, foi preso por policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do Serviço Reservado do 28º Batalhão da PM na quinta-feira (11), em Volta Redonda, por suspeita de envolvimento em dois homicídios no município.

De acordo com informações, o suspeito foi preso no bairro Açude, dentro de casa. Ele levaria uma das armas, supostamente usada nos crimes, para outro imóvel, localizado na Rua G, também no Açude.

O suspeito foi abordado pelos agentes e com ele foram encontrados: uma pistola calibre 9 milímetros, um carregador com 23 munições do mesmo calibre, uma bolsa com 21 sacolés de maconha e a quantia de R$ 71,00. Ao lado da residência ainda foram encontrados: 80 pinos de cocaína, 108 trouxinhas de maconha, uma balança de precisão e uma blusa camuflada. Segundo informações, foram apreendidos o total de 146 gramas de cocaína, 430 gramas de maconha.

O suspeito foi encaminhado para a 93ª DP (Volta Redonda), sendo indiciado por tráfico, associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de uso restrito. A suspeita de participação nos homicídios vai ser apurada pela Polícia Civil.