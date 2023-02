Morre suspeito de matar rivais de facção no Dom Bosco - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de fevereiro de 2023, 15:03 horas

Yuri Edmar Gregório da Silva estava internado no Hospital São João Batista e não resistiu aos ferimentos de um tiro no abdômen

Volta Redonda – Yuri Edmar Gregório da Silva, de 18 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (9) no Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, devido a ferimentos decorrentes de um tiro no abdômen sofrido no dia anterior, durante tiroteio com integrantes de uma facção criminosa rival. O jovem era suspeito de ser o autor do duplo homicídio ocorrido na tarde de quarta-feira (8) no bairro Dom Bosco, na mesma cidade. Yuri chegou a passar por cirurgia e estava internado na unidade hospitalar quando veio a falecer.

O crime aconteceu em frente a uma mercearia na Avenida Beira Rio e teve como vítimas fatais Vinícius Fernandes Ribeiro, de 19 anos, e Pedro Henrique da Silva, de 18. Segundo a Polícia Civil, as mortes seriam motivadas pelo confronto entre facções criminosas na região. Ainda de acordo com a polícia, o jovem teria feito mais de 20 disparos, e um vídeo em posse da Polícia Civil mostra Yuri correndo com uma pistola e com as mãos no local onde foi atingido pelo tiro.

A Polícia Civil acrescenta, ainda, que Yuri era suspeito de envolvimento em vários outros homicídios em Volta Redonda, incluindo a chacina ocorrido no dia 7 de dezembro de 2022 no bairro Açude I. Na época, quatro homens foram assassinados na Rua Vereador Acácio da Rocha, antiga Rua J.

Veja vídeo: