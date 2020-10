Suspeito de esfaquear namorada é preso em Barra Mansa

Matéria publicada em 2 de outubro de 2020, 07:47 horas

Barra Mansa – Um homem, de 37 anos, foi preso pela Polícia Militar na noite dessa quinta-feira, 01, no bairro Mangueira, em Barra Mansa, suspeito de esfaquear a namorada, de 30 anos. Uma faca foi apreendida.

De acordo com a ocorrência, uma equipe da PM esteve na Rua Francisco Ribeiro de Souza, e fez contato com o suspeito, que confessou ter esfaqueado a namorada, após ter sofrido uma suposta agressão da vítima.

A PM afirma que após a confissão, o suspeito informou que a vítima havia sido encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Santa Casa de Barra Mansa.

O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com a assessoria da unidade médica, que informou através de nota, que a vítima sofreu lesão por arma branca no braço esquerdo e abdômen. A vítima permanece na unidade, em observação. Já foi avaliada e não precisará passar por nenhum procedimento cirúrgico.

Após o flagrante, o suspeito foi conduzido para a 90ª DP (Barra Mansa), onde permanece preso, à disposição da Justiça.