Suspeito de estuprar menina de 14 anos é preso em Paraty - Diário do Vale

Homem, de 47 anos, estava escondido na Vila de Trindade; ele ainda roubou o celular da vítima

Paraty – Uma operação conjunta da 167ª DP (Delegacia de Polícia Civil) e da 2ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar) de Paraty, colocou atrás das grades um homem, de 47 anos, suspeito de estuprar e roubar uma jovem de 14 anos. O crime ocorreu no último dia 26 de novembro, na localidade da Terra Nova, próximo ao Cais de Turismo, em Paraty. Segundo as investigações, o suspeito usou de violência e ameaça para abusar sexualmente da vítima. O caso causou revolta em Paraty e tanto o delegado Marcelo Russo, quanto o comandante da 2ª CIPM, tenente-coronel Rodrigues, trataram o caso como prioridade. Os policiais cumpriram um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal de Paraty.

O homem foi preso na Vila de Trindade, onde tentava se esconder. Ele, que é nascido em Limeira (SP), chegou a roubar o celular da vítima.

De acordo com o delegado, Marcelo Russo, o serviço de inteligência da Polícia Civil e o Serviço Reservado da PM (P2) usaram imagens de câmeras de segurança para identificar e prender o autor do crime. Intensas buscas foram realizadas durante cinco dias.

– Pode-se dizer que efetuamos um trabalho de investigação exaustivo por cinco dias seguidos, e empregamos o máximo de esforço para elucidação desta odiosa prática contra a dignidade sexual da vítima – relatou Russo.

Na delegacia, o homem confessou o estupro e afirmou que já ter sido preso em Sorocaba (SP) por 51 dias, pelo mesmo crime. O suspeito, em seu depoimento, afirmou “ter um ímpeto e desejo sexual muito forte, que não consegue controlar”. O homem ainda responde por outros dois crimes contra a liberdade sexual das mulheres. Após a prisão, foi apreendido e recuperado o aparelho celular da vítima.

Ele foi autuado pela prática dos crimes de estupro e roubo.