Suspeito de estupro de vulnerável é preso no Campo Belo, em Angra dos Reis

Angra dos Reis – Agentes do 33º Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem de 49 anos, suspeito de estupro de vulnerável, nesta sexta-feira (17). A prisão aconteceu no bairro Campo Belo, em Angra dos Reis, em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Justiça de Resende. Ele foi preso em casa e conduzido para a 166ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Agentes do 28º BPM apreendem pinos de cocaína no Água Limpa, em Volta Redonda