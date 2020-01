Suspeito de estupro é preso pela PRF em Paraíba do Sul

Matéria publicada em 13 de janeiro de 2020, 13:25 horas

Paraíba do Sul – Um homem, de 26 anos, suspeito de estupro, foi preso na manhã desta segunda-feira, dia 13, em Paraíba do Sul, no Km 192, trecho rural da BR 393.

Contra ele, segundo os agentes, existe um mandado de prisão expedido pela Sétima Vara Criminal de Aracaju/SE.

De acordo com a PRF, o suspeito caminhava pelo acostamento da rodovia, e, ao notar a presença da polícia, tentou esconder o rosto quando a viatura se aproximou.

Após abordagem, ele foi encaminhado para a delegacia de Paraíba do Sul, permanecendo preso.