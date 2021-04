Suspeito de feminicídio em Três Rios é preso em Barra Mansa

Matéria publicada em 12 de abril de 2021, 12:48 horas

Barra Mansa – Um homem, considerado foragido da Justiça, suspeito de matar a mulher no bairro Cantagalo, em Três Rios, no dia 1º de Abril, foi preso pela Polícia Militar nesse domingo (11), no bairro Saudade, em Barra Mansa. Ele foi encaminhado para 90ª DP.

De acordo com a PM, informações passadas à polícia davam conta do paradeiro do suspeito – com várias passagens por homicídios – , em Barra Mansa. Ele estava escondido dentro de um imóvel, tentou fugir, mas foi capturado pela equipe policial durante a ação. O suspeito foi conduzido para delegacia de Barra Mansa para medidas cabíveis.