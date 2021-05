Suspeito de feminicídio em Três Rios é preso no Rio

Matéria publicada em 31 de maio de 2021, 14:13 horas

Três Rios – Uma ação conjunta das policias Militar e Civil de Três Rios foi preso no domingo, dia 30, na Rodoviária Novo Rio, na capital fluminense, um homem de 31 anos. Ele é suspeito de assassinar, no mesmo dia, a sua companheira, Cristiane da Silva, de 35 anos.

O crime foi no apartamento do casal na Rua Doutor Bernardo Belo, no Centro de Três Rios. Após o assassinato, o suspeito foi numa moto até a rodoviária da cidade, onde embarcou num ônibus para a cidade do Rio de Janeiro.

Policiais da 108º DP, coordenados pelo delegado André Prates, seguiram para o Rio, onde prenderam o homem, após ele desembarcar do ônibus na Rodoviária Novo Rio.

Antes de o suspeito ser preso, agentes da Polícia Civil e do 38º Batalhão da PM tinham encontrado o corpo da vítima, que estava numa cama, no seu apartamento, com uma faca cravada no peito. Ela também apresentava várias marcas de facadas pelo corpo.

Policiais apuraram ainda, que o suspeito antes de fugir, telefonou para a mãe dele, dizendo que tinha feito uma besteira, informando em seguida, que tinha matado Cristiane.

Vizinhos relataram aos policiais, que ouviram gritos e barulho como se fossem socos vindos do apartamento do casal, no final da madrugada de domingo. A polícia, no entanto, não informou o motivo do crime. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Rios.

Já o suspeito, preso no Rio, foi levado para a Delegacia de Três Rios, onde o delegado André Prattes o indiciou por feminicídio. O homem está para ser transferido para o sistema penitenciário, onde ficará a disposição da Justiça.

A moto apreendida na rodoviária de Três Rios foi apreendida pelos agentes e levado para o pátio da 108ª DFP (Três Rios)..

Padrasto mata enteado

O crime de feminicídio, em que foi vítima Cristiane da Silva, ocorreu três dias depois, que um homem de 33 anos matou também a facadas matou o enteado, Bruno Ricardo Barbosa, de 29. O crime ocorreu na casa da família na Travessa Manoel de Oliveira, no bairro Caixa D’ água, em Três Rios.

Segundo testemunhas, o suspeito apresentava sinais de embriaguez, quando esfaqueou a vítima.