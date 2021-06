Matéria publicada em 22 de junho de 2021, 13:21 horas

Barra Mansa – Um homem de 40 anos, foi detido pela Polícia Militar, na manhã desta terça-feira (22), em Barra Mansa. Ele é suspeito de furtar um aparelho celular dentro uma loja, no Centro, em data não especificada. A ocorrência foi encaminhada para 90ª DP.

PMs do 28º Batalhão faziam patrulhamento pela Avenida Rio Branco, quando foram avisados por uma testemunha, que o suspeito de cometer o crime estaria no endereço. Após a constatação, o homem foi abordado e, segundo a Polícia Militar, reconhecido pelos funcionários da loja; que demostraram apreensão com a presença do suspeito no local.

Ainda segundo os agentes, o suspeito demonstrou nervosismo ao ser indagado sobre a acusação. A PM relatou, através do resumo da ocorrência, que o suspeito assumiu o furto e afirmou ter voltado para identificar o dono do telefone – com interesse de reconciliação – e pagar pelo aparelho.

Após o flagrante, o homem foi encaminhado para delegacia de Barra Mansa para medidas cabíveis. O suspeito permanece detido.