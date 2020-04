Suspeito de furto é preso em estacionamento de Agência Bancária em Volta Redonda

Matéria publicada em 24 de abril de 2020, 09:17 horas

Volta Redonda – Um homem, aparentando ter entre 25 a 30 anos, foi preso pela Polícia Militar na manhã desta sexta-feira, dia 24, suspeito de tentar invadir e furtar lojas em Volta Redonda. O rapaz foi encontrado caído no estacionamento de um banco, localizado na Avenida Paulo de Frontin, no Aterrado, após fugir da PM depois.

A PM foi acionada no final da madrugada desta sexta-feira, pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), com a informação de que um homem estaria tentando furtar uma loja, que fica localizada na Rua Paulo Leopoldo Marçal. Após notar a presença da PM, o suspeito se assustou e tentou fugir pelo teto, mas caiu no estacionamento da agência bancária.

Na fuga, o suspeito teve fratura exposta em um dos pés após cair do teto do estabelecimento. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, após arrombar uma das portas da agência com a ajuda da PM, atendeu o suspeito no local. O rapaz, que não portava nenhum documento, foi encaminhado sob custódia para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.