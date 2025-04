Suspeito de furtar módulos de ônibus em VR é preso em São Paulo

Volta Redonda – A Polícia Civil de Volta Redonda prendeu, na madrugada desta quinta-feira (17), um homem de 26 anos, suspeito de integrar uma quadrilha especializada no furto de módulos eletrônicos de ônibus. A ação faz parte da segunda fase da Operação Ponto Final e ocorreu em São Paulo, com apoio do 22º Distrito Policial.

Coordenada pelos delegados Vinicius de Mello Coutinho e José Carlos Pereira Neto, da 93ª Delegacia de Polícia, a operação busca desarticular o grupo criminoso responsável por furtar mais de 100 desses equipamentos, que controlam o sistema elétrico dos veículos. O prejuízo estimado chega a mais de R$ 3 milhões.

Na primeira fase da operação, realizada em 4 de dezembro de 2024, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em cidades como São Paulo, Campinas, Resende e Valença. A partir do avanço das investigações e do material apreendido, foram expedidos novos mandados contra quatro suspeitos.

Além do suspeito, outros três nomes foram alvos da operação. Após ser localizado, ele foi conduzido ao 22º Distrito Policial, em São Paulo, e está à disposição da Justiça.