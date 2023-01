Suspeito de furto é linchado por populares e preso pela Polícia Militar - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de janeiro de 2023, 11:56 horas

Caso ocorreu no bairro Retiro, em Volta Redonda

Volta Redonda – Um homem, de 25 anos, foi preso por suspeita de furto neste sábado (14) por agentes da Polícia Militar após ter sido linchado por populares na Avenida Waldir Sobreira Píres, no bairro Retiro, em Volta Redonda. Furto teria sido na manhã do mesmo dia em uma loja na Voldac. Imagens das câmeras do sistema de segurança da loja e da rua flagraram o homem realizando a ação.

Segundo a PM, o homem chegou a roubar a mesma loja duas vezes. O suspeito foi identificado por populares que o restringiram até a chegada dos agentes no local. Ele foi levado ao Hospital São João Batista para tratar seus ferimentos e depois encaminhado para a 93ª DP, onde a ocorrência foi registrada.