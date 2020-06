Suspeito de furto e receptação é preso pela PF em Volta Redonda

Matéria publicada em 19 de junho de 2020, 10:09 horas

Três mandados de busca e apreensão e um de prisão, expedidos pela 2ª Vara Federal do município, foram cumpridos; suspeito será transferido sob custódia ao presídio de Benfica, no Rio de Janeiro

Volta Redonda – A Polícia Federal em Volta Redonda cumpriu na manhã desta sexta-feira, dia 19, três mandados de busca e apreensão e um de prisão contra um homem, suspeito de furto e receptação. De acordo com a PF, o suspeito é morador do bairro São Lucas e proprietário de uma loja de conserto de eletrodomésticos, localizada no mesmo bairro.

Segundo a PF, na segunda-feira (15) um funcionário contratado da delegacia verificou que um automóvel apreendido pela Polícia Federal, estacionado em uma rua nos fundos da unidade, estava sem a maçaneta da porta do carona e comunicou os agentes. Ciente da denúncia, o delegado titular da unidade, Pedro Paulo Simão da Rocha, determinou o início de uma investigação.

Imagens gravadas pelo CFTV da delegacia, constataram que na manhã de domingo (14), o suspeito foi visto estacionando seu carro, não especificado, próximo ao veículo apreendido, arrombou a porta do carona e subtraiu o equipamento de som, fugindo em seguida. Mais tarde, por volta das 21h, o mesmo suspeito retornou ao local, estacionou novamente seu carro ao lado do veículo apreendido e subtraiu os bancos dianteiros do automóvel, colocando o material furtado em seu veículo, fugindo em seguida.

De acordo com os agentes, o suspeito já havia sido identificado e localizado na terça-feira (16). Na quarta-feira (17), o suspeito foi preso preventivamente, tendo os mandados, expedidos no final da tarde de quinta-feira (18).

O suspeito foi conduzido à sede da PF em Volta Redonda onde está sendo ouvido. O suspeito será indiciado por furto qualificado, sujeito à pena de até oito anos de reclusão. Segundo a PF, o suspeito já possuía várias passagens por furto e receptação e será transferido sob custódia ao presídio de Benfica, localizado no Rio de Janeiro. Todo o material furtado foi recuperado.