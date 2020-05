Suspeito de gerenciar tráfico é preso em Barra Mansa

Matéria publicada em 17 de maio de 2020, 16:19 horas

Barra Mansa – Um jovem , de 21 anos, foi preso na manhã deste domingo (17), suspeito de ser o gerente do tráfico de drogas na parte alta do bairro Santa Inês, em Barra Mansa. O rapaz foi flagrado , entregando drogas a seus vapores (vendedores de entorpecentes ).

O suspeito chegou a correr, descer o morro e entrar numa padaria, onde foi abordado por policiais militares.

Após deterem o jovem, os agentes retornaram ao local de onde o suposto gerente fugiu, é apreenderam 102 pinos de maconha, 31 tabletes da mesma droga. Além de um Fiat Uno, que foi usado pelo suspeito para chegar ao local onde estavam os vapores e R$ 324.

O jovem e o material apreendido foram levados para a 90 DP (Barra Mansa ). O carro ficou apreendido no pátio Guarda Municipal da cidade.